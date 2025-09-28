  • Спортс
Вадим Немков: «Готовлюсь к Феррейре с августа. Изначально в PFL сказали, что бой могут назначить на ноябрь»

Вадим Немков рассказал о подготовке к бою с Ренаном Феррейрой.

«Изначально в PFL сказали, что я буду драться в ноябре. Но конкретной даты не назвали. Вполне могли назначить поединок и на начало ноября. Поэтому я готовлюсь с августа. Не скажу, что слишком усердно. Сейчас помогал своему брату Виктору, проводил длительные тренировки, чтобы наработать объемы. Потом поедем с командой в Кисловодск, а доработаем уже в Старом Осколе», – сказал экс-чемпион Bellator Вадим Немков.

Напомним, Немков подерется с Ренаном Феррейрой за титул чемпиона PFL в тяжелом весе. Бой состоится 13 декабря в Лионе.

Сидельников – о поединке Немкова и Феррейры: «Думаю, что поединок быстро закончится. Вадим либо изобьет Ренана, либо задушит»

Лучший ученик Федора снова отказался от UFC ради денег. А как бы вы поступили?

