Вадим Немков: «Готовлюсь к Феррейре с августа. Изначально в PFL сказали, что бой могут назначить на ноябрь»

Вадим Немков рассказал о подготовке к бою с Ренаном Феррейрой.

«Изначально в PFL сказали, что я буду драться в ноябре. Но конкретной даты не назвали. Вполне могли назначить поединок и на начало ноября. Поэтому я готовлюсь с августа. Не скажу, что слишком усердно. Сейчас помогал своему брату Виктору, проводил длительные тренировки, чтобы наработать объемы. Потом поедем с командой в Кисловодск, а доработаем уже в Старом Осколе», – сказал экс-чемпион Bellator Вадим Немков .

Напомним, Немков подерется с Ренаном Феррейрой за титул чемпиона PFL в тяжелом весе. Бой состоится 13 декабря в Лионе.

