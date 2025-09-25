PFL Europe 3: Амин Аюб – Кевени Лопес и другие бои
26 сентября в Нанте (Франция) пройдет турнир PFL Europe 3. Главным событием станет бой в легком весе между Амином Аюбом и Кевени Лопесом.
Другие бои турнира:
● Борис Мбарга Атангана – Джони Грегори
● Барис Адигюзель – Жюльен Лопес
● Коннор Хьюз – Джино ван Стенис
● Дин Гарнетт – Ян Цепловский
Начало турнира – в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на Okko.
