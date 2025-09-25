0

PFL Europe 3: Амин Аюб – Кевени Лопес и другие бои

26 сентября в Нанте (Франция) пройдет турнир PFL Europe 3. Главным событием станет бой в легком весе между Амином Аюбом и Кевени Лопесом. 

Другие бои турнира:

● Борис Мбарга Атангана – Джони Грегори

● Барис Адигюзель – Жюльен Лопес

● Коннор Хьюз – Джино ван Стенис

● Дин Гарнетт – Ян Цепловский

Начало турнира – в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на Okko.

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
logoMMA
PFL
