PFL Europe 3: Амин Аюб – Кевени Лопес и другие бои

26 сентября в Нанте (Франция) пройдет турнир PFL Europe 3. Главным событием станет бой в легком весе между Амином Аюбом и Кевени Лопесом.

Другие бои турнира :

● Борис Мбарга Атангана – Джони Грегори

● Барис Адигюзель – Жюльен Лопес

● Коннор Хьюз – Джино ван Стенис

● Дин Гарнетт – Ян Цепловский

Начало турнира – в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на Okko.

Главные бои осени – они влюбят вас в ММА

