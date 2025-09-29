Сегодня день рождения Александра Волкановски. Ему исполнилось 37 лет
Сегодня, 29 сентября, Александру Волкановски исполнилось 37 лет.
Волкановски – двукратный и действующий чемпион UFC в полулегком весе.
Алекс дебютировал в промоушене в 2016-м и оформил серию из семи побед, которая позволила ему подраться за титул с Максом Холлоуэем. Победив американца, Волкановски провел четыре успешных защиты. Дважды имел шанс стать двойным чемпионом, но оба раза уступил Исламу Махачеву в боях за титул легкого веса.
В феврале 2024-го австралиец утратил пояс полулегкого дивизиона, проиграв Илие Топурии, но уже через год вернул вакантный титул, победив Диего Лопеса.
Волкановски – первый боец из Австралии, выигравший титул чемпиона UFC и первый двукратный чемпион промоушена в полулегком весе. С 2022-го по 2023-й возглавлял рейтинг лучших бойцов UFC вне весовой категории.
На счету Алекса 27 побед и четыре поражения в MMA.
