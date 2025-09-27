  • Спортс
1

Лопеc готов подраться с Волкановски в декабре: «Я не из тех, кому нужно три-четыре месяца на подготовку»

Диего Лопес готов подраться с Александром Волкановски в декабре.

«У меня было семидневное отстранение, а в понедельник я уже вернулся в зал. Люди знают, что я люблю драться. Я никогда не набираю лишний вес. Я не тот, кто говорит: «О, мне нужно три-четыре месяца, чтобы подготовиться к бою». Нет, я не такой человек.

Я из тех, кого UFC может позвать на бой хоть на следующей неделе. Сяду в самолет – и буду там. Так что если UFC захочет, чтобы я подрался в декабре, я буду готов», – сказал боец полулегкого веса UFC Диего Лопес.

Первый поединок между Александром Волкановски и Лопесом состоялся в апреле. Тогда Волкановски победил единогласным решением судей.

В сентябре Лопес вернулся в октагон и выиграл у Джина Силвы техническим нокаутом во втором раунде.

Волкановски – о следующем сопернике: «Думал, что подерусь с Мерфи, но появились некоторые препятствия»

Лопес готов заменить Физиева и подраться с Оливейрой: «Сразу соглашусь, даже не думая»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
