Алекс Волкановски: «Бой мечты – против Конора. Ты получаешь особый статус, просто выйдя с ним в клетку»

Алекс Волкановски назвал бой мечты.

«Наверное, это Конор. Я бы выбрал его в соперники. Многие скажут: «Конор – самый очевидный и скучный ответ». Но он выступал в полулегком весе в ту эпоху, когда был суперзвездой. Ты получаешь особый статус, просто выйдя с ним в клетку. Нужно использовать такие возможности, а это самый быстрый путь, чтобы тебя заметили.

Он был хорошим, даже отличным бойцом. У него была невероятная точность, в чем-то он даже опередил время. Он действительно был очень хорош – люди его недооценивают. У него было отличное чувство тайминга, хорошие заготовки, понимание того, что работает», – сказал чемпион UFC Алекс Волкановски.

Ранее Макгрегор вернулся в пул тестируемых бойцов UFC. Он несколько раз заявлял о желании выступить на турнире, планируемом на территории Белого дома в июле 2026-го.

Конор Макгрегор: «Никогда в жизни не чувствовал себя настолько в мире с собой, как сейчас. Иисус – царь! Семья – это жизнь!»