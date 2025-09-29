Масвидаль вызвал Эдвардса: «Леон, я выбью из тебя все дерьмо в Белом доме. Точно так же, как Америка надрала задницу Англии»

Хорхе Масвидаль хочет подраться с Леоном Эдвардсом на территории Белого дома.

«Леон, я выбью из тебя все дерьмо в Белом доме. Точно так же, как Америка надрала задницу Англии...

Меня сводит с ума этот ублюдок. Я приду в форму для тебя, Леон, не волнуйся», – сказал экс-боец UFC Хорхе Масвидаль .

Ожидается, что турнир UFC на территории Белого дома состоится в июле 2026-го.

40-летний Масвидаль завершил карьеру в апреле 2023-го.

