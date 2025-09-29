  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Масвидаль вызвал Эдвардса: «Леон, я выбью из тебя все дерьмо в Белом доме. Точно так же, как Америка надрала задницу Англии»
2

Масвидаль вызвал Эдвардса: «Леон, я выбью из тебя все дерьмо в Белом доме. Точно так же, как Америка надрала задницу Англии»

Хорхе Масвидаль хочет подраться с Леоном Эдвардсом на территории Белого дома.

«Леон, я выбью из тебя все дерьмо в Белом доме. Точно так же, как Америка надрала задницу Англии...

Меня сводит с ума этот ублюдок. Я приду в форму для тебя, Леон, не волнуйся», – сказал экс-боец UFC Хорхе Масвидаль.

Ожидается, что турнир UFC на территории Белого дома состоится в июле 2026-го.

40-летний Масвидаль завершил карьеру в апреле 2023-го.

Пратес намерен драться за титул после боя с Эдвардсом: «Выйду и побью его. Если устрою мощное шоу, то в следующем поединке встречусь с чемпионом»

Хорхе Масвидаль: «С удовольствием снесу Ковингтону голову прямо на лужайке Белого дома»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
logoUFC
logoMMA
logoЛеон Эдвардс
logoХорхе Масвидаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Леон Эдвардс проведет поединок против Карлоса Пратеса
429 августа, 09:50
Сегодня день рождения Леона Эдвардса
725 августа, 13:12
Эдвардс хочет драться в ноябре: «Думаю, что Маддалена подерется с Махачевым на «Мэдисон-сквер-гарден», так что хочу быть там же»
123 августа, 09:12
Главные новости
Сегодня день рождения Александра Волкановски. Ему исполнилось 37 лет
144 минуты назад
Марк Дакаскос: «Может быть, у меня еще есть шанс победить Чака Норриса. Но он до сих пор хорошо двигается»
1сегодня, 11:15
Анкалаев – в соцсетях: «Будьте готовы стать свидетелями чего-то особенного. Без оправданий, все или ничего»
9сегодня, 10:31
UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои
21сегодня, 10:00
Марк Дакаскос: «Смотрел с детьми бой Хабиба и Конора – это было очень интересно. Мы все поклонники Нурмагомедова»
1сегодня, 09:53
Перейра – о поединке с Анкалаевым: «Думал, что побеждаю. Все видели, что не так уж Магомед и страшен. Потому я и получил реванш»
3сегодня, 09:16
Анкалаев – о первом бое с Перейрой: «Алекс испугался, глаза все выдавали. А я никогда не был так спокоен, как в том поединке»
1сегодня, 08:39
Валиев считает, что Забит был бы фаворитом в бою с Топурией: «Он очень хорошо работает с низкими ребятами. С Холлоуэем было бы сложнее»
5сегодня, 08:22
Марк Дакаскос – о режиме: «Начинаю день с холодного душа. Температура 3-4 градуса, ежедневно по 10 минут»
8сегодня, 07:56
Хабиб – об Анкалаеве: «Он продолжает совершенствоваться и подниматься на вершину, чтобы стать лучшим бойцом в истории России. Верю, что у него есть навыки для этого»
3сегодня, 06:49
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30