4

Леон Эдвардс проведет поединок против Карлоса Пратеса

Леон Эдвардс проведет поединок против Карлоса Пратеса.

Бой состоится в главном карде турнира UFC 322, который пройдет в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября.

Леон Эдвардс (22-5) в последний раз выступал в марте, когда проиграл Шону Брэди удушающим приемом в четвертом раунде.

Карлос Пратес (22-7) в августе победил Джеффа Нила нокаутом в первом раунде.

Напомним, что в главном событии турнира пройдет бой за титул чемпиона в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.

Нокаут локтем с разворота – редкая фантастика в UFC. В Чикаго случилось сразу два!

Боец UFC с детства выкуривает по 10 сигарет в день – и вырубает соперников

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC
logoUFC
logoКарлос Пратес
logoMMA
logoЛеон Эдвардс
полусредний вес (MMA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер Маддалены: «Не думаю, что у Махачева крепкая челюсть. Мне нравится этот бой»
15сегодня, 08:20
Карлос Пратес подерется на UFC 322 в Нью-Йорке
2вчера, 10:38
Эдвардс хочет драться в ноябре: «Думаю, что Маддалена подерется с Махачевым на «Мэдисон-сквер-гарден», так что хочу быть там же»
123 августа, 09:12
Главные новости
Штырков – о Махачеве: «Если Ислам включит все уровни, то Маддалена не доставит ему проблем. Но вопрос, как он будет чувствовать себя в другом весе»
5сегодня, 18:40
Чейл Соннен: «Царукян находится в чистилище ММА. Он не знает, что будет дальше – и это уже наказание»
1сегодня, 18:15
Губерниев – о бое Махачева в Нью-Йорке: «Люди из UFC – «трамписты». Они делают все, чтобы девиз Make America Great Again был полным»
4сегодня, 16:35
Роберт Уиттакер: «У Маддалены очень хорошие шансы остановить Махачева. Его ударка находится на высочайшем уровне»
6сегодня, 15:20
Мераб Двалишвили: «Моя цель – драться до 50 лет. Надеюсь, что смогу оставаться чемпионом так долго»
11сегодня, 14:55
Александр Емельяненко об алкогольной зависимости: «На днях чуть не умер. Лежал с пеной у рта»
31сегодня, 14:25
Камил Гаджиев: «Махачев – фаворит, но я бы не закапывал Маддалену. В стойке у Джека шансы есть»
1сегодня, 13:10
Сергей Павлович провел тренировку с защитником «Спартака» Денисовым
11сегодня, 11:35Видео
Дана Уайт: «Провели встречу с президентом Трампом. Турнир UFC в Белом доме состоится»
10сегодня, 11:10
Misfits Boxing 22: Тилл против Рокхолда, Фергюсон – Salt Papi
сегодня, 11:00
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22