Леон Эдвардс проведет поединок против Карлоса Пратеса
Леон Эдвардс проведет поединок против Карлоса Пратеса.
Бой состоится в главном карде турнира UFC 322, который пройдет в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября.
Леон Эдвардс (22-5) в последний раз выступал в марте, когда проиграл Шону Брэди удушающим приемом в четвертом раунде.
Карлос Пратес (22-7) в августе победил Джеффа Нила нокаутом в первом раунде.
Напомним, что в главном событии турнира пройдет бой за титул чемпиона в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.
Нокаут локтем с разворота – редкая фантастика в UFC. В Чикаго случилось сразу два!
Боец UFC с детства выкуривает по 10 сигарет в день – и вырубает соперников
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости