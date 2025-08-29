Леон Эдвардс проведет поединок против Карлоса Пратеса.

Бой состоится в главном карде турнира UFC 322, который пройдет в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября.

Леон Эдвардс (22-5) в последний раз выступал в марте, когда проиграл Шону Брэди удушающим приемом в четвертом раунде.

Карлос Пратес (22-7) в августе победил Джеффа Нила нокаутом в первом раунде.

Напомним, что в главном событии турнира пройдет бой за титул чемпиона в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.

