Сегодня день рождения Леона Эдвардса

25 августа исполнилось 34 года Леону Эдвардсу.

Британец – бывший чемпион UFC в полусреднем весе.

Леон начал карьеру в MMA в 2011-м, а спустя три года выиграл первый титул – пояс чемпиона BAMMA в полусреднем весе, который также единожды защитил.

В ноябре 2014-го Эдвардс дебютировал в UFC – проиграл бразильцу Клаудиу Силве раздельным решением судей. К титульному бою пришел спустя 14 боев – соперником стал Камар Усман, который уже побеждал Леона в 2015-м. Эдвардс взял реванш и через семь месяцев защитил пояс – также против Усмана.

Эдвардс дважды защитил пояс чемпиона UFC, после чего проиграл титул Белалу Мухаммаду.

Эдвардс – один из трех британских чемпионов в истории промоушена. Еще двое – Майкл Биспинг и Том Аспиналл.

Леон оформил самый поздний нокаут/досрочную победу в истории полусреднего дивизиона UFC (против Питера Соботты – одна секунда до конца боя). Также у него шестое место среди самых быстрых досрочных побед в истории UFC (против Сета Бачински – восемь секунд).

Всего у Эдвардса 22 победы (10 досрочных) и пять поражений в MMA. Один поединок признан несостоявшимся.

Эдвардс хочет драться в ноябре: «Думаю, что Маддалена подерется с Махачевым на «Мэдисон-сквер-гарден», так что хочу быть там же»

Леон Эдвардс выложил фото с Хабибом и Махачевым: «10 лет назад в АКА»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
