Эдвардс хочет драться в ноябре: «Думаю, что Маддалена подерется с Махачевым на «Мэдисон-сквер-гарден», так что хочу быть там же»

Леон Эдвардс хочет драться в одном карде с Махачевым и Маддаленой.

«Вернусь в ноябре, уверен. Я думаю, что Джек Делла Маддалена подерется с Исламом на «Мэдисон-сквер-гарден», так что хочу быть там же. Готов двигать дальше», – сказал экс-чемпион UFC Леон Эдвардс .

В марте Эдвардс досрочно проиграл Шону Брэди.

Ожидается, что бой Махачева и Маддалены состоится в Нью-Йорке на UFC 322.

