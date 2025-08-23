Эдвардс хочет драться в ноябре: «Думаю, что Маддалена подерется с Махачевым на «Мэдисон-сквер-гарден», так что хочу быть там же»
Леон Эдвардс хочет драться в одном карде с Махачевым и Маддаленой.
«Вернусь в ноябре, уверен. Я думаю, что Джек Делла Маддалена подерется с Исламом на «Мэдисон-сквер-гарден», так что хочу быть там же. Готов двигать дальше», – сказал экс-чемпион UFC Леон Эдвардс.
В марте Эдвардс досрочно проиграл Шону Брэди.
Ожидается, что бой Махачева и Маддалены состоится в Нью-Йорке на UFC 322.
Леон Эдвардс выложил фото с Хабибом и Махачевым: «10 лет назад в АКА»
Ян – о поединке Махачева и Маддалены: «Не думаю, что Исламу будет сложно»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Bloody Elbow
