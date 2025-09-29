  • Спортс
Марк Дакаскос: «Смотрел с детьми бой Хабиба и Конора – это было очень интересно. Мы все поклонники Нурмагомедова»

Марк Дакаскос назвал себя фанатом Хабиба Нурмагомедова.

«Смотрю ли профессиональные бои? Немного. Сыновья смотрят все – и рассказывают мне все, что я пропустил. Я олдскульный, так что не смотрел уже давно. Но, конечно, все смотрели бой Хабиба и Конора – это было очень интересно. Мы все поклонники Хабиба. Мои сыновья занимаются джиу-джитсу и борьбой», – сказал актер и каскадер Марк Дакаскос в интервью Спортсу’‘ на III Международном буддийском форуме в Элисте.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в поединке, состоявшемся в октябре 2018-го.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
