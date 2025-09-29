Марк Дакаскос – о режиме: «Начинаю день с холодного душа. Температура 3-4 градуса, ежедневно по 10 минут»

Марк Дакаскос ежедневно 10 минут принимает холодный душ.

«Начало моего дня? Просыпаюсь и принимаю холодный душ. Полгода назад это были ледяные ванны. Температура по Цельсию была, наверное, 3-4 градуса. Так вот, я принимаю такой душ каждый день по 10 минут. Я просто чувствую холод [во время душа] и дышу. А потом выхожу.

Знаете, ощущения от контраста температур накрывают позже. Я делаю это постоянно. И стараюсь так контролировать сознание», – сказал актер Марк Дакаскос в интервью Спортсу’‘.

