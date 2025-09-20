Сегодня день рождения Хабиба Нурмагомедова. Ему исполнилось 37 лет

Сегодня, 20 сентября, Хабибу Нурмагомедову исполнилось 37 лет.

Хабиб Нурмагомедов – бывший обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе. Он завоевал титул в апреле 2018 года, победив Эла Яквинту единогласным решением судей. После этого он провел три успешные титульные защиты.

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2022, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах – 29-0.

В июле 2022 года Нурмагомедов был официально введен в Зал славы UFC.

3 часа с Хабибом: за деньги учил книгу «Страны и народы», подсел на «Гангстерленд»

Старушка из Колумбии обожает UFC – а больше всего Хабиба. Ради фото с ним проехала 400 км