Сегодня день рождения Хабиба Нурмагомедова. Ему исполнилось 37 лет

Сегодня, 20 сентября, Хабибу Нурмагомедову исполнилось 37 лет.
Хабиб Нурмагомедов – бывший обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе. Он завоевал титул в апреле 2018 года, победив Эла Яквинту единогласным решением судей. После этого он провел три успешные титульные защиты.
В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2022, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах – 29-0.
В июле 2022 года Нурмагомедов был официально введен в Зал славы UFC.
