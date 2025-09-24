Кори Сэндхаген: «Двалишвили говорил, что собирается избить меня в стойке. Ужасная идея. Не делай этого, Мераб»
Кори Сэндхаген не советует Мерабу Двалишвили драться с ним в стойке.
«Я слышал, как Двалишвили говорил, что собирается избить меня в стойке. Это неправда. Но если это так, то это ужасная идея. Не делай этого, Мераб», – сказал боец UFC Кори Сэндхаген.
Напомним, Сэндхаген и Двалишвили подерутся 5 октября в соглавном событии UFC 320.
Главные бои осени – они влюбят вас в ММА
Двалишвили – о бое с Сэндхагеном: «Рассчитываю на победу нокаутом. Скорее всего, бой пройдет в стойке»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал New York Post Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости