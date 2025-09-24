Кори Сэндхаген: «Двалишвили говорил, что собирается избить меня в стойке. Ужасная идея. Не делай этого, Мераб»

Кори Сэндхаген не советует Мерабу Двалишвили драться с ним в стойке.

«Я слышал, как Двалишвили говорил, что собирается избить меня в стойке. Это неправда. Но если это так, то это ужасная идея. Не делай этого, Мераб», – сказал боец UFC Кори Сэндхаген .

Напомним, Сэндхаген и Двалишвили подерутся 5 октября в соглавном событии UFC 320.

