«UFC пока не нужны бойцы из России». Немков сообщил, что подписал новый контракт с PFL

Вадим Немков сообщил, что подписал новый контракт с PFL.

«Если честно, у меня контракт закончился, и сейчас я подписал новый контракт с PFL. Но были переговоры с UFC, там были свои недопонимания. Плюс условия в разы хуже, чем в PFL. Если бы мне было 20-25 лет, я пошел бы в UFC, конечно.

Но когда мне пару фраз сказали, дали понять, что в UFC особо не интересны бойцы из России, то... тоже такой момент. У них своя, видишь, политика. Сказали, бойцы из России пока не нужны, потому что турниры UFC не проводятся, на трансляциях толком не зарабатывают», – сказал боец тяжелого веса PFL Вадим Немков .

Немков (19-2) в последний раз дрался в январе, когда задушил Тима Джонсона в первом раунде. На его счету две победы в PFL.

