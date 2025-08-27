19

«UFC пока не нужны бойцы из России». Немков сообщил, что подписал новый контракт с PFL

Вадим Немков сообщил, что подписал новый контракт с PFL.

«Если честно, у меня контракт закончился, и сейчас я подписал новый контракт с PFL. Но были переговоры с UFC, там были свои недопонимания. Плюс условия в разы хуже, чем в PFL. Если бы мне было 20-25 лет, я пошел бы в UFC, конечно.

Но когда мне пару фраз сказали, дали понять, что в UFC особо не интересны бойцы из России, то... тоже такой момент. У них своя, видишь, политика. Сказали, бойцы из России пока не нужны, потому что турниры UFC не проводятся, на трансляциях толком не зарабатывают», – сказал боец тяжелого веса PFL Вадим Немков.

Немков (19-2) в последний раз дрался в январе, когда задушил Тима Джонсона в первом раунде. На его счету две победы в PFL.

Немков – о следующем поединке: «От PFL предложений нет. Пока тишина»

Нганну не общался с PFL по поводу следующего боя: «Есть ощущение, что у них просто нет соперника для меня»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Спорт-Экспресс»
