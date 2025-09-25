Аспиналл назвал победителя в бою Делла Маддалена – Махачев: «Сложно, но я выберу Джека»

Том Аспиналл назвал победителя в поединке Джек Делла Маддалена – Ислам Махачев.

«Сложно, но я выберу Джека », – сказал чемпион UFC Том Аспиналл.

Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.

Ислам Махачев отправится в США за пять недель до боя с Джеком Делла Маддаленой