Аспиналл назвал победителя в бою Делла Маддалена – Махачев: «Сложно, но я выберу Джека»

Том Аспиналл назвал победителя в поединке Джек Делла Маддалена – Ислам Махачев.

«Сложно, но я выберу Джека», – сказал чемпион UFC Том Аспиналл.

Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.

Ислам Махачев отправится в США за пять недель до боя с Джеком Делла Маддаленой

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC on TNT Sports
