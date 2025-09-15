Александр Волкановски: «Многие люди говорили, что Силва очень опасен. Я показал вам, что могу вышвырнуть этих современных бойцов»

Александр Волкановски прокомментировал поражение Силвы в бою с Лопесом.

«Многие люди говорили, что Джин Силва очень опасен. Я показал вам, что могу вышвырнуть этих современных бойцов.

Диего Лопес – один из них. И он тоже убирает всех этих эволюционных парней», – сказал чемпион UFC Александр Волкановски .

Напомним, Лопес нокаутировал Джина Силву во втором раунде главного поединка UFC Noche.

Noche UFC Fight Night 259: Лопес нокаутировал Силву, Фонт проиграл Мартинесу и другие бои