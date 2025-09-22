Лопес готов заменить Физиева и подраться с Оливейрой: «Сразу соглашусь, даже не думая»
Диего Лопес готов заменить Физиева и подраться с Оливейрой.
«Выйти против Оливейры? Конечно! Почему нет? Я бы согласился, ведь Чарльз – легенда.
Я всегда говорю, что никогда не откажусь от боя. Если меня посчитают подходящим соперником для Оливейры, то я сразу соглашусь, даже не думая», – сказал боец UFC Диего Лопес.
Ранее стало известно, что Рафаэль Физиев снялся с поединка против Чарльза Оливейры на UFC Rio. Новый соперник бразильца до сих пор не объявлен. Турнир пройдет в ночь с 11 на 12 октября.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
