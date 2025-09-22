Лопес готов заменить Физиева и подраться с Оливейрой: «Сразу соглашусь, даже не думая»

Диего Лопес готов заменить Физиева и подраться с Оливейрой.

«Выйти против Оливейры? Конечно! Почему нет? Я бы согласился, ведь Чарльз – легенда.

Я всегда говорю, что никогда не откажусь от боя. Если меня посчитают подходящим соперником для Оливейры , то я сразу соглашусь, даже не думая», – сказал боец UFC Диего Лопес .

Ранее стало известно, что Рафаэль Физиев снялся с поединка против Чарльза Оливейры на UFC Rio. Новый соперник бразильца до сих пор не объявлен. Турнир пройдет в ночь с 11 на 12 октября.

Главные бои осени в ММА – лучшее время, чтобы полюбить единоборства

Оливейра – о советах отца: «После выигранного боя он сказал мне: «Помни, что это лишь один день. Завтра твоя победа уйдет»