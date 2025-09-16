Дана Уайт: «Леброн Джеймс продержался бы 10 секунд в бою с Хабибом. Он его задушит или оторвет руку»

Дана Уайт ответил, сколько времени бы Леброн Джеймс продержался в бою с Хабибом.

«Леброн Джеймс продержался бы 10 секунд. Хабиб его поймает и задушит. Или оторвет ему руку.

Джейку Полу я бы дал 25 секунд, он хотя бы дерется», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году с рекордом 29-0 в ММА.

