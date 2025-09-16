  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Дана Уайт: «Леброн Джеймс продержался бы 10 секунд в бою с Хабибом. Он его задушит или оторвет руку»
8

Дана Уайт: «Леброн Джеймс продержался бы 10 секунд в бою с Хабибом. Он его задушит или оторвет руку»

Дана Уайт ответил, сколько времени бы Леброн Джеймс продержался в бою с Хабибом.

«Леброн Джеймс продержался бы 10 секунд. Хабиб его поймает и задушит. Или оторвет ему руку.

Джейку Полу я бы дал 25 секунд, он хотя бы дерется», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году с рекордом 29-0 в ММА.

Хавьер Мендес: «Хабибу предлагали большие деньги за бой с Флойдом, но он отказался»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Overtime
logoЛеброн Джеймс
logoMMA
logoДжейк Пол
logoДана Уайт
logoUFC
logoХабиб Нурмагомедов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хабиб – об Усмане Нурмагомедове: «Я считаю, что он лучше Топурии. Более разносторонний боец»
2213 сентября, 11:40
Уайт – о турнире в Белом доме: «Начну составлять кард в феврале. Конор вполне может в нем оказаться»
1013 сентября, 10:05
Дана Уайт: «Джонс хочет выступить на турнире в Белом доме. Но мне нужны люди, на которых можно положиться – и он к ним не относится»
1212 сентября, 12:35
Главные новости
Сауль Альварес: «Что доставило мне трудности? Все. Кроуфорд сильнее Мэйвезера»
16 минут назад
Турнир Top Dog 39 пройдет 20 сентября в Уфе: Евгений «Шиша» Шишков против Ивана «Мастака» Нушкина в главном бою
48 минут назад
Александр Усик сыграл в благотворительном футбольном матче в Португалии за сборную легенд мира
4сегодня, 08:20
Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг P4P от The Ring
4сегодня, 07:02
Теренс Кроуфорд: «Топурия и близко не дотягивает до уровня Макгрегора. Даже не сравнивайте его с Конором»
7сегодня, 06:38
Энтони Эрнандес снялся с боя против Ренье де Риддера. Его заменит Брендан Аллен
1сегодня, 06:23
О’Мэлли – о возможном поединке с Ядуном: «Не разговаривал с UFC. Но в этом есть смысл – отличный соперник»
1вчера, 18:01
Машьянов – о смерти Хаттона: «Был безбашенным и грязным боксером из кабака. Жалко человека. Не особо правильный образ жизни вел»
4вчера, 16:08
Бахрам Муртазалиев: «Канело сам виноват в поражении Кроуфорду. Он был однообразен»
7вчера, 14:10
Дрозд не поддерживает идею поединка Бивола и Кроуфорда: «Не вижу пересечений между ними в силу разных весовых категорий»
12вчера, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
сегодня, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30