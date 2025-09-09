Мендес вспомнил, как Хабиб жаловался на большое внимание СМИ: «Говорю ему: «Проиграй. И никто не будет тобой интересоваться». С этого момента у него не было таких проблем»

Хавьер Мендес вспомнил, как помог Хабибу Нурмагомедову смириться с популярностью.

«В 2017-м Хабиб пожаловался мне, что очень устал давать интервью. Это было еще до того, как он стал чемпионом.

Я спросил: «Что происходит?» Он ответил: «Ох, тренер, я устал от интервью. Их так много». Я говорю ему: «Ты хочешь, чтобы это закончилось?» Он кивает. И я говорю: «Это очень просто – выйди и проиграй. Тогда никто не будет интересоваться тобой».

С этого момента у него никогда не было с этим проблем», – сказал тренер Хавьер Мендес .

Хавьер Мендес: «Хабибу предлагали большие деньги за бой с Флойдом, но он отказался»

Хавьер Мендес: «Надеюсь, Маддалена поверит в уровень ударки Махачева, потому что в бою он увидит совершенно другого Ислама»