  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Мендес вспомнил, как Хабиб жаловался на большое внимание СМИ: «Говорю ему: «Проиграй. И никто не будет тобой интересоваться». С этого момента у него не было таких проблем»
0

Мендес вспомнил, как Хабиб жаловался на большое внимание СМИ: «Говорю ему: «Проиграй. И никто не будет тобой интересоваться». С этого момента у него не было таких проблем»

Хавьер Мендес вспомнил, как помог Хабибу Нурмагомедову смириться с популярностью.

«В 2017-м Хабиб пожаловался мне, что очень устал давать интервью. Это было еще до того, как он стал чемпионом.

Я спросил: «Что происходит?» Он ответил: «Ох, тренер, я устал от интервью. Их так много». Я говорю ему: «Ты хочешь, чтобы это закончилось?» Он кивает. И я говорю: «Это очень просто – выйди и проиграй. Тогда никто не будет интересоваться тобой».

С этого момента у него никогда не было с этим проблем», – сказал тренер Хавьер Мендес.

Хавьер Мендес: «Хабибу предлагали большие деньги за бой с Флойдом, но он отказался»

Хавьер Мендес: «Надеюсь, Маддалена поверит в уровень ударки Махачева, потому что в бою он увидит совершенно другого Ислама»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Hikmat Wehbi Podcast
logoUFC
logoХабиб Нурмагомедов
logoХавьер Мендес
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джо Роган: «Тибау – единственный, кто должен был победить Нурмагомедова. Мне казалось, что Хабиб проиграл тот бой»
15вчера, 07:56
Тони Фергюсон: «Конор напуган и не хочет со мной драться. Как и трус Хабиб»
131 сентября, 06:14
Абдель-Азиз ответил Яну: «Не надо давить на Умара из-за фамилии. Хабиб не выходит за него в клетку»
2228 августа, 15:43
Главные новости
Дрозд – о спортсменах в Госдуме: «Люди считают, что они всю жизнь тренировались и не разбираются в политике. Это не так. Самое главное в этом деле – быть порядочным, честным и слушать свое сердце»
17сегодня, 14:11
Вышел второй трейлер «Крушащей машины» с Дуэйном Джонсоном про бойца ММА Марка Керра
сегодня, 13:47
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело против Кроуфорда, Уолш подерется с Варгасом и другие бои
3сегодня, 12:44
Okko в прямом эфире покажет бой Наойи Иноуэ и Муроджона Ахмадалиева 14 сентября
4сегодня, 12:17
Уордли рассчитывает подраться с Усиком: «Триумф близок, но перед ним меня ждет очень опасный парень»
1сегодня, 10:15
Уайт – о поединке Канело и Кроуфорда: «По кассе это третий поединок в истории бокса. Невероятно»
3сегодня, 10:04
Хрюнов – о поединке Дзюбы и Смолова: «Даже нечего обсуждать – нельзя действующим футболистам проводить что-то связанное с риском для их основного занятия»
9сегодня, 09:43
Кудряшов – о поединке Канело и Кроуфорда: «Обоим есть, что терять. Лет пять назад я бы поставил на Сауля, сейчас – на Теренса»
2сегодня, 09:30
Двалишвили провел спарринг с Джонсоном: «Честь потренироваться с GOAT»
сегодня, 09:20
Ронда Раузи: «Не собираюсь драться в сраном Белом доме. Есть дела поважнее – мои дети хотят пасту»
8сегодня, 09:09
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22