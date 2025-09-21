Теренс Кроуфорд отказался от пояса WBA в первом среднем весе. Титул перешел к Аббасу Бару

Кроуфорд освободил пояс чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе.

В заявлении на сайте WBA Boxing сообщается, что титул перешел к 30-летнему немцу Аббасу Бару (17-1), который в августе выиграл временный пояс.

Ожидается, что Теренс Кроуфорд сосредоточится на защите титулов во втором среднем весе, где он стал абсолютным чемпионом мира, победив единогласным решением Канело .

Кроуфорд получил специальный пояс – Nahui Huey Altepemeh. Это еще что такое?

Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг P4P по версии ESPN