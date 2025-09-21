Теренс Кроуфорд отказался от пояса WBA в первом среднем весе. Титул перешел к Аббасу Бару
Кроуфорд освободил пояс чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе.
В заявлении на сайте WBA Boxing сообщается, что титул перешел к 30-летнему немцу Аббасу Бару (17-1), который в августе выиграл временный пояс.
Ожидается, что Теренс Кроуфорд сосредоточится на защите титулов во втором среднем весе, где он стал абсолютным чемпионом мира, победив единогласным решением Канело.
Кроуфорд получил специальный пояс – Nahui Huey Altepemeh. Это еще что такое?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: WBA Boxing
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости