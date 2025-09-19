Мовсар Евлоев: «Не собираюсь плакать, как другие бойцы. Готов драться с кем угодно»

Мовсар Евлоев опубликовал новый пост в социальных сетях.

«Никто ничего не заслуживает в этом бизнесе. И я не собираюсь плакать, как другие бойцы. Никогда. Готов драться с кем угодно. Буду ждать звонка», – написал в социальных сетях боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев .

Евлоев (19-0) в последний раз дрался в декабре прошлого года, когда выиграл у Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей. Он идет на серии из девяти побед в UFC.

В июле он должен был встретиться с Аароном Пико, но снялся с поединка из-за травмы.

Мовсар Евлоев: «Я очень легко победил Лопеса, Аллена и Стерлинга. Если кто-то хочет реванш, то без проблем»

Мовсар Евлоев: «Диего Лопес, давай устроим реванш. Или я могу подраться с Лероном Мерфи»