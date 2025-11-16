Прямой нокаут Байсангура Сусуркаева на UFC 322
В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке на Madison Square Garden проходит UFC 322.
В ранних прелимах турнира состоялся бой россиянина Байсангура Сусуркаева и американца Эрика Макконико.
Сусуркаев нокаутировал соперника в третьем раунде серией прямых ударов. Видео нокаута – здесь.
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости