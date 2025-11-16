Прямой нокаут Байсангура Сусуркаева на UFC 322

В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке на Madison Square Garden проходит UFC 322.

В ранних прелимах турнира состоялся бой россиянина Байсангура Сусуркаева и американца Эрика Макконико.

Сусуркаев нокаутировал соперника в третьем раунде серией прямых ударов. Видео нокаута – здесь .

UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес и другие бои