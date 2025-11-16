Конор Бенн победил Криса Юбенка-младшего в реванше
В ночь на 16 ноября в Лондоне состоялся вечер бокса. В главном событии ивента прошел поединок в среднем весе между Крисом Юбенком-младшим и Конором Бенном.
В этот раз Бенн доминировал весь бой и дважды отправил Юбенка-младшего в нокдаун в конце 12-го раунда. Бенн победил единогласным решением судей: 119-107, 116-110, 118-108.
Боксеры уже встречались ранее. Первый бой между ними состоялся в апреле – тогда Юбенк-младший победил единогласным решением судей.
«Это был вопрос жизни и смерти». Юбенк-младший заявил, что Хирн пытался помешать ему добраться до больницы после боя с Бенном
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости