Колби Ковингтон: «Если Махачев сможет повалить Маддалену и контролировать его, то справится. Согласен, что он фаворит»

Колби Ковингтон считает Махачева фаворитом в поединке с Маддаленой.

«Ислам – легковес, он будет немного меньше соперника, но у него много сильных сторон. Если Махачев сможет повалить Маддалену и контролировать его, то он справится. Будет интересно посмотреть, насколько значима роль габаритов. Ислам считается фаворитом – я согласен с этим», – сказал боец UFC Колби Ковингтон .

Напомним, Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся за пояс чемпиона полусреднего веса в главном событии UFC 322. Турнир состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке (США).

