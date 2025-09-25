Доминик Рейес: «Перейра – мой друг, не хочу с ним драться. Пусть лучше победит Анкалаев»

Доминик Рейес не хочет драться с Алексом Перейрой.

«Единственная причина, почему я хотел бы драться с Анкалаевым , – дружба с Перейрой . В 2022 году я провел с ним полный лагерь.

Я бы лучше подрался с Анкалаевым. Именно поэтому я хотел бы, чтобы победил Анкалаев», – сказал боец UFC Доминик Рейес.

Магомед Анкалаев и Алекс Перейра подерутся в главном событии UFC 320. Турнир состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.

В ночь на 28 сентября Рейес проведет поединок против Карлоса Ульберга. Бой возглавит турнир UFC в Перте.

Анкалаев ответил Перейре: «Я даю ему реванш, он должен быть благодарен. Пять раундов я делал с ним все, что хотел»