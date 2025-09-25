Доминик Рейес: «Перейра – мой друг, не хочу с ним драться. Пусть лучше победит Анкалаев»
Доминик Рейес не хочет драться с Алексом Перейрой.
«Единственная причина, почему я хотел бы драться с Анкалаевым, – дружба с Перейрой. В 2022 году я провел с ним полный лагерь.
Я бы лучше подрался с Анкалаевым. Именно поэтому я хотел бы, чтобы победил Анкалаев», – сказал боец UFC Доминик Рейес.
Магомед Анкалаев и Алекс Перейра подерутся в главном событии UFC 320. Турнир состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.
В ночь на 28 сентября Рейес проведет поединок против Карлоса Ульберга. Бой возглавит турнир UFC в Перте.
Анкалаев ответил Перейре: «Я даю ему реванш, он должен быть благодарен. Пять раундов я делал с ним все, что хотел»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Brian Campbell Experience
