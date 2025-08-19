  • Спортс
Нганну не общался с PFL по поводу следующего боя: «Есть ощущение, что у них просто нет соперника для меня»

Фрэнсис Нганну заявил, что еще не общался с PFL по поводу следующего боя.

«Вел ли я переговоры с PFL о бое? Нет, официально пока ничего не было. Я сам проявил инициативу – отправил пару писем, чтобы понять, какие варианты есть на столе. Но на данный момент – тишина. Есть ощущение, что у них просто нет соперника для меня.

Звучало имя Вадима Немкова, но, как видите, дело никуда не двинулось. Если честно, я рассчитывал выйти на чемпиона, на победителя турнира, но, видимо, карты пока не сошлись», – сказал боец тяжелого веса PFL Фрэнсис Нганну.

Нганну подписал контракт с PFL в мае-2023. За это время он провел лишь один поединок – победил Ренана Феррейру техническим нокаутом в октябре прошлого года.

Джон Маккарти: «PFL нужно избавиться от тяжелого дивизиона. Нганну не выполняет то, ради чего был подписан»

Чемпион Glory Рико Верхувен хочет провести три боя с Фрэнсисом Нганну за один вечер – по ММА, кикбоксингу и боксу

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
