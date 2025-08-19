Нганну не общался с PFL по поводу следующего боя: «Есть ощущение, что у них просто нет соперника для меня»

Фрэнсис Нганну заявил, что еще не общался с PFL по поводу следующего боя.

«Вел ли я переговоры с PFL о бое? Нет, официально пока ничего не было. Я сам проявил инициативу – отправил пару писем, чтобы понять, какие варианты есть на столе. Но на данный момент – тишина. Есть ощущение, что у них просто нет соперника для меня.

Звучало имя Вадима Немкова , но, как видите, дело никуда не двинулось. Если честно, я рассчитывал выйти на чемпиона, на победителя турнира, но, видимо, карты пока не сошлись», – сказал боец тяжелого веса PFL Фрэнсис Нганну .

Нганну подписал контракт с PFL в мае-2023. За это время он провел лишь один поединок – победил Ренана Феррейру техническим нокаутом в октябре прошлого года.

