Джейк Пол: «Я вырублю Джервонту. Это будет самый вирусный нокаут в истории бокса»

Джейк Пол высказался о бое с Джервонтой Дэвисом.

«Это самый трудный бой в моей карьере. Он непобежденный и опытный боксер, входит в топ-5 лучших вне зависимости от веса.

Я вырублю этого парня, и, вероятно, это будет самый вирусный нокаут в истории бокса», – сказал блогер и боксер Джейк Пол.

Джейк Пол и Джервонта Дэвис проведут выставочный бой 15 ноября. 

Ранее WBA поместила Пола на 14-ю строчку списка лучших боксеров первого тяжелого веса. 29 июня он победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном событии боксерского вечера в Анахайме. Рекорд Пола – 12-1, он проиграл Томми Фьюри в 2023 году.

Джервонта Дэвис: «Мы рассматриваем Пола как настоящего бойца. Я смотрю его бои»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TMZ
