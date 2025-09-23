Джейк Пол: «Джервонта, ты чертов клоун. Любой мужчина, поднимающий руку на женщину, – клоун»

Джейк Пол прокомментировал обвинения Джервонты Дэвиса в домашнем насилии.

«Джервонта, ты чертов клоун. Любой мужчина, поднимающий руку на женщину, – клоун», – сказал блогер и боксер Джейк Пол .

В июле Джервонта Дэвис был арестован по обвинению в домашнем насилии. Бывшая девушка боксера заявила, что он ударил ее по затылку и дал пощечину. Это был второй арест Дэвиса по обвинениям, связанным с насилием. В феврале-2020 он лично явился в полицейский участок после того, как напал на мать своего ребенка.

Джейк Пол и Джервонта Дэвис проведут выставочный бой 15 ноября.

Дело о домашнем насилии против Джервонты Дэвиса закрыли