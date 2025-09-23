Джервонта Дэвис: «Мы рассматриваем Пола как настоящего бойца. Я смотрю его бои»
Джервонта Дэвис сказал, что серьезно относится к бою с Джейком Полом.
«К такому габаритному сопернику нужно относиться серьезно, потому что все может пойти не так.
Мы рассматриваем Пола как настоящего бойца. Я смотрю его бои во время тренировок и дома. Мы не относимся к нему легкомысленно», – сказал боксер Джервонта Дэвис.
Джейк Пол и Джервонта Дэвис проведут выставочный бой 15 ноября.
Ранее WBA поместила Пола на 14-ю строчку списка лучших боксеров первого тяжелого веса. 29 июня он победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном событии боксерского вечера в Анахайме. Рекорд Пола – 12-1, он проиграл Томми Фьюри в 2023 году.
Джейк Пол: «Джервонта, ты чертов клоун. Любой мужчина, поднимающий руку на женщину, – клоун»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bad Left Hook
