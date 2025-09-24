  • Спортс
Сэндхаген – о реваншах с Яном и Умаром: «Не хочу драться с ними на Ближнем Востоке. Лучше встретиться с ними здесь, в Штатах, пусть попутешествуют»

Кори Сэндхаген готов к реваншам с Яном и Нурмагомедовым только в США.

«Не хочу снова драться с Умаром Нурмагомедовым и Петром Яном на Ближнем Востоке. Хочу встретиться с ними здесь, в Штатах, пусть попутешествуют. Надеюсь, эти два реванша тоже состоятся», – сказал боец UFC Кори Сэндхаген.

Напомним, Сэндхаген проиграл Яну в сентябре 2021-го, Нурмагомедову – в августе 2024-го. Оба поединка состоялись в Абу-Даби.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал New York Post Sports
