Сэндхаген – о реваншах с Яном и Умаром: «Не хочу драться с ними на Ближнем Востоке. Лучше встретиться с ними здесь, в Штатах, пусть попутешествуют»

Кори Сэндхаген готов к реваншам с Яном и Нурмагомедовым только в США.

«Не хочу снова драться с Умаром Нурмагомедовым и Петром Яном на Ближнем Востоке. Хочу встретиться с ними здесь, в Штатах, пусть попутешествуют. Надеюсь, эти два реванша тоже состоятся», – сказал боец UFC Кори Сэндхаген .

Напомним, Сэндхаген проиграл Яну в сентябре 2021-го, Нурмагомедову – в августе 2024-го. Оба поединка состоялись в Абу-Даби.

