Умар – о словах Яна: «Не согласен, что меня пропихивают. Двалишвили разнес Петра – а со мной провел конкурентный бой»

Умар Нурмагомедов отреагировал на слова Петра Яна.

Ранее Петр Ян заявил, что Нурмагомедова незаслуженно продвигают в рейтинге: «А мне нужно своим трудом себе прокладывать дорогу. Ни братья, ни сестры – никто мне не дал ничего».

«Не согласен, полностью не согласен. Посмотрите его бой с Мерабом Двалишвили, как его разнесли. И посмотрите мой бой с Мерабом, который получился конкурентным. Уже оттуда можно комментировать, кого пропихивают, а у кого хорошие бои», – сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

Ян – о возможном бое с Умаром: «Это было бы неуважительно по отношению ко мне. Ему нужно потрудиться, чтобы стать претендентом»

Петр Ян: «Считаю, что заслужил титульный бой. Если буду подготовлен, то дам Мерабу хороший поединок»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: EAGLE FC
