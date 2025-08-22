Умар – о словах Яна: «Не согласен, что меня пропихивают. Двалишвили разнес Петра – а со мной провел конкурентный бой»

Умар Нурмагомедов отреагировал на слова Петра Яна.

Ранее Петр Ян заявил , что Нурмагомедова незаслуженно продвигают в рейтинге: «А мне нужно своим трудом себе прокладывать дорогу. Ни братья, ни сестры – никто мне не дал ничего».

«Не согласен, полностью не согласен. Посмотрите его бой с Мерабом Двалишвили , как его разнесли. И посмотрите мой бой с Мерабом, который получился конкурентным. Уже оттуда можно комментировать, кого пропихивают, а у кого хорошие бои», – сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов .

