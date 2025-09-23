Оливейра отказался от боя с Гамротом: «Я готовился к ударнику, за две недели мне приходится полностью менять план»

Чарльз Оливейра отказался от боя с Матеушем Гамротом.

Матеуш Гамрот был готов принять бой на UFC Rio на коротком уведомлении, но Оливейра отказался.

«Я был сосредоточен на ударнике, за две недели мне приходится полностью менять весь план. Это очень сложно. Я не хочу, чтобы меня сняли с турнира, но это совершенно другой стиль по сравнению с тем, к которому я готовился два месяца», – сказал боец UFC Чарльз Оливейра.

Ранее Рафаэль Физиев снялся с поединка против Оливейры на UFC Rio. Новый соперник бразильца до сих пор не объявлен. Турнир пройдет в ночь с 11 на 12 октября.

