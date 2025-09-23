Шон Стрикленд: «Больше никогда не буду драться за пределами США»
Шон Стрикленд ответил на вызов Роберта Уиттакера.
Роберт Уиттакер хочет подраться со Стриклендом в Австралии в феврале.
«Больше никогда не буду драться за пределами США», – написал боец UFC Шон Стрикленд.
В июле Уиттакер проиграл раздельным решением Ренье де Риддеру. Стрикленд в последний раз дрался в феврале, проиграв Дрикусу дю Плесси единогласным решением судей.
Стрикленд – о дисквалификации: «Курсы по управлению гневом, ждите меня!»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Шона Стрикленда
