Экс-боец UFC Денис Тюлюлин проведет бой на голых кулаках

Денис Тюлюлин дебютирует в бою на голых кулаках 31 октября в Москве.

Бой пройдет на «ЦСКА-Арене» на турнире IBA Bare Knuckle II в средней весовой категории. Тюлюлин подерется с представителем Узбекистана Бобуром Курбоновым.

Последний бой Тюлюлин провел 3 августа на турнире UFC в Абу-Даби против Седрика Дюма, проиграв единогласным решением судей. Тюлюлина уволили из UFC в августе-2024.

Ветерана UFC снесли приемом «раскат грома». Соперник увидел удар на ютубе