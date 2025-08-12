Дело о домашнем насилии против Джервонты Дэвиса закрыли
Дело о домашнем насилии против боксера Джервонты Дэвиса было закрыто.
Чиновник окружного суда Майами-Дейд сообщил, что дело было закрыто 12 июля. Джервонту Дэвиса арестовали 11 июля. Согласно полицейскому отчету, он напал на свою бывшую девушку – он ударил ее по затылку и нанес пощечину.
Это уже второй арест Дэвиса во Флориде по обвинениям, связанным с домашним насилием. В феврале-2020 он лично явился в полицейский участок после того, как напал на мать своего ребенка.
16 августа в Лас-Вегасе Дэвис должен провести реванш против Ламонта Роуча.
Рик Глейзер: «Джервонта Дэвис сообщил близким, что собирается завершить карьеру. Он устал от бокса»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TMZ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости