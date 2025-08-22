Эдди Хирн: «Дэвис уже одной ногой на пенсии. Не стоит критиковать его за решение подраться с Полом»

Эдди Хирн отреагировал на анонс боя между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом.

Ранее стало известно, что поединок Джейка Пола и Джервонты Дэвиса пройдет 15 ноября в Атланте.

«По-моему, это наглядно показывает, на каком этапе карьеры сейчас находится Джервонта. За бой с Полом он заработает, наверное, $30-40 миллионов. И разве можно его винить в том, что он согласился? Все сводится к простому выбору: ты либо получаешь $5-8 миллионов за близкий бой с Ламонтом Роучем, либо получаешь $30 миллионов за поединок с Полом.

Джервонта уже одной ногой на пенсии. Возможно, это его последний бой. Может, он просто думает: «Я больше не хочу этим заниматься. У меня нет прежнего голода. Заберу свой гонорар, а там, может, вернусь через год… А может, вы меня больше и не увидите». Не стоит критиковать его. У каждого свой путь», – сказал промоутер Эдди Хирн .

