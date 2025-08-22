  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Эдди Хирн: «Дэвис уже одной ногой на пенсии. Не стоит критиковать его за решение подраться с Полом»
2

Эдди Хирн: «Дэвис уже одной ногой на пенсии. Не стоит критиковать его за решение подраться с Полом»

Эдди Хирн отреагировал на анонс боя между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом.

Ранее стало известно, что поединок Джейка Пола и Джервонты Дэвиса пройдет 15 ноября в Атланте.

«По-моему, это наглядно показывает, на каком этапе карьеры сейчас находится Джервонта. За бой с Полом он заработает, наверное, $30-40 миллионов. И разве можно его винить в том, что он согласился? Все сводится к простому выбору: ты либо получаешь $5-8 миллионов за близкий бой с Ламонтом Роучем, либо получаешь $30 миллионов за поединок с Полом.

Джервонта уже одной ногой на пенсии. Возможно, это его последний бой. Может, он просто думает: «Я больше не хочу этим заниматься. У меня нет прежнего голода. Заберу свой гонорар, а там, может, вернусь через год… А может, вы меня больше и не увидите». Не стоит критиковать его. У каждого свой путь», – сказал промоутер Эдди Хирн.

Джейк Пол: «Если Дэвиса называют «Танком», то я стану FPV-дроном. Выведу его из строя»

Рик Глейзер: «Джервонта Дэвис сообщил близким, что собирается завершить карьеру. Он устал от бокса»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: The Ring
logoДжервонта Дэвис
logoДжейк Пол
logoЭдди Хирн
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Порье хотел бы увидеть MMA-поединок Джервонты Дэвиса и Шона О’Мэлли: «Подождем пару ударов ногами. Посмотрим, что будет»
616 августа, 16:18
Дело о домашнем насилии против Джервонты Дэвиса закрыли
112 августа, 18:05
Эдди Хирн: «Джейка Пола окружают люди, которые вдалбливают ему в голову всякую чушь. Говорят, что он второе пришествие Али»
1729 июля, 18:46
Главные новости
Нганну бросил вызов Уайлдеру: «Пришло время раз и навсегда поставить точку»
6сегодня, 18:00
Умар – о словах Яна: «Не согласен, что меня пропихивают. Двалишвили разнес Петра – а со мной провел конкурентный бой»
23сегодня, 17:25
Ислам Махачев: «Уже можно сказать, что нахожусь в оптимальном весе – 86,5 кг. Дальше набирать массу планов нет»
3сегодня, 17:00
Сульянов – о конфликте с Федерацией бокса России: «Везде можно найти стопку грязного белья, но вопрос в результатах. Мы вернули бокс на главные арены страны»
сегодня, 16:15
Сергей Павлович: «После боя с Аспиналлом сделал вывод, что никогда не надо выходить на коротком уведомлении»
11сегодня, 15:40
Байсангур Сусуркаев: «Уверен, что не почувствую Никала. Будет нокаут в первом-втором раунде»
2сегодня, 15:10
Тренер Сен-Пьера: «Адесанья, Сильва – забудьте про этих парней. Величайший боец в истории среднего веса – это Чимаев»
16сегодня, 14:45
Чарльз Оливейра: «Царукян должен подраться за пояс. Он заслуживает этого»
5сегодня, 13:30
Гилберт Бернс: «Ожидал большего от дю Плесси в плане защиты. Ты наделал много ошибок, если попал в положение распятия»
13сегодня, 10:40
Чарльз Оливейра: «Люди пытаются отправить меня на пенсию, хотя я сам об этом не думаю. Мне всего 35 лет»
2сегодня, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14