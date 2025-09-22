Мадримов – о потенциальном поединке Бивола и Кроуфорда в полутяжелом весе: «Теренсу будет тяжело подниматься»

Мадримов считает, что Кроуфорду будет сложно драться с Биволом в полутяжелах.

«Бой Кроуфорда с Биволом? Теренсу тяжело будет подниматься. Там другой вес, будет сложно. У Димы впечатляющий любительский стиль. Его будет сложно ловить», – сказал экс-чемпион мира по боксу Исраил Мадримов .

Напомним, Бивол – чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг). Кроуфорд владеет всеми поясами во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Ковалев – о следующем сопернике Кроуфорда: «Бивол! Они должны это сделать, мир хочет этот поединок»

Теренс Кроуфорд отказался от пояса WBA в первом среднем весе. Титул перешел к Аббасу Бару