Ковалев – о следующем сопернике Кроуфорда: «Бивол! Они должны это сделать, мир хочет этот поединок»
Сергей Ковалев хочет увидеть бой Теренса Кроуфорда и Дмитрия Бивола.
«Следующий соперник Кроуфорда? Дмитрий Бивол! Было бы очень интересно посмотреть этот бой. Они должны это сделать, мир хочет этот поединок.
Что касается победы Теренса над Канело: думал, Кроуфорду будет труднее из-за веса. Он он выступил идеально, очень хорошо адаптировался к новому дивизиону. Поздравляю его», – сказал экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев.
Напомним, Кроуфорд победил Канело единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Бивол – чемпион мира в полутяжелом весе.
Сергей Ковалев: «Канело во второй раз промахнулся с соперником. Кроуфорд – красава»
Теренс Кроуфорд отказался от пояса WBA в первом среднем весе. Титул перешел к Аббасу Бару
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Seconds Out
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости