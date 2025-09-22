Ковалев – о следующем сопернике Кроуфорда: «Бивол! Они должны это сделать, мир хочет этот поединок»

Сергей Ковалев хочет увидеть бой Теренса Кроуфорда и Дмитрия Бивола.

«Следующий соперник Кроуфорда? Дмитрий Бивол ! Было бы очень интересно посмотреть этот бой. Они должны это сделать, мир хочет этот поединок.

Что касается победы Теренса над Канело: думал, Кроуфорду будет труднее из-за веса. Он он выступил идеально, очень хорошо адаптировался к новому дивизиону. Поздравляю его», – сказал экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев .

Напомним, Кроуфорд победил Канело единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Бивол – чемпион мира в полутяжелом весе.

