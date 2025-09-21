Баутиста – о Нурмагомедовых: «Не считаем их непобедимыми. Хабиб был великолепен. Все ожидают, что и остальные будут такими, но это не так»

Марио Баутиста не боится Умара Нурмагомедова.

«Мы определенно не считаем их непобедимыми. Все эти парни хороши в грэпплинге. Хабиб был просто великолепен. Все ожидают, что и остальные будут такими, но это не так. Думаю, что у нас есть все инструменты, чтобы подготовиться к ним. Почему нет?

Не думаю, что у Умара выйдет хороший лагерь. Хабиб или другие ребята, вероятно, просто будут его прокачивать, пытаясь исправить ошибки, из-за которых он проиграл Мерабу Двалишвили.

Было бы здорово подраться с Умаром пять раундов. Это сыграло бы мне на пользу», – сказал боец UFC Марио Баутиста.

Умар Нурмагомедов и Марио Баутиста встретятся на турнире UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби.

Мераб Двалишвили: «Надеюсь, что Баутиста надерет Умару задницу. Хочу дать титульный шанс именно ему»

