Рори Макдональд готов возобновить карьеру ради турнира UFC на территории Белого дома

Рори Макдональд готов вернуться в спорт ради турнира UFC в Белом доме.

«Вернуться в UFC ради турнира в Белом доме? Это звучит довольно заманчиво. Если бы у меня был достойный противник... Но я не знаю, будут ли мне там рады. Не знаю, что они об этом думают. Было бы круто подраться с Робби Лоулером », – сказал экс-боец UFC Рори Макдональд .

Макдональд выступал в UFC с 2010-го по июнь 2016-го, после чего ушел в Bellator. В 2022-м Рори объявил об уходе из спорта, проиграв четыре из шести боев в PFL.

Макдональд дважды дрался с Лоулером в UFC, проиграв оба поединка.

