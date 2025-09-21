Рори Макдональд готов возобновить карьеру ради турнира UFC на территории Белого дома
Рори Макдональд готов вернуться в спорт ради турнира UFC в Белом доме.
«Вернуться в UFC ради турнира в Белом доме? Это звучит довольно заманчиво. Если бы у меня был достойный противник... Но я не знаю, будут ли мне там рады. Не знаю, что они об этом думают. Было бы круто подраться с Робби Лоулером», – сказал экс-боец UFC Рори Макдональд.
Макдональд выступал в UFC с 2010-го по июнь 2016-го, после чего ушел в Bellator. В 2022-м Рори объявил об уходе из спорта, проиграв четыре из шести боев в PFL.
Макдональд дважды дрался с Лоулером в UFC, проиграв оба поединка.
Хамзат Чимаев намекнул на желание подраться в Белом доме
Дана Уайт: «Турнир в Белом доме – невероятная возможность для бойцов»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал JAXXON PODCAST
