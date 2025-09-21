Перейра – о лагере перед боем с Анкалаевым: «На этот раз я не показываю большую часть подготовки, вы видите не больше 5%»

Алекс Перейра признался, что допустил несколько ошибок в бою с Анкалаевым.

«Я посмотрел первый бой несколько раз. Не так много, как остальные поединки, но этого было достаточно, чтобы увидеть свои ошибки. Очевидно, что я их допустил.

На этот раз я не показываю большую часть подготовки, вы видите не больше 5%. Если вам этого хватает, то замечательно», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра .

Реванш между Перейрой и Анкалаевым состоится в ночь с 4 на 5 октября и возглавит турнир UFC 320. Первый бой Магомед выиграл единогласным решением судей.

