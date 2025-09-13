Хамзат Чимаев пожертвовал 10 млн рублей на озеленение Чечни.

На эти деньги будет проведена посадка 50 тысяч плодовых деревьев на территории Чеченской Республики. Об этом рассказал директор социальной организации «Хайра» Минкаил Ахмадов.

«Два часа назад Хамзат предложил мне помочь сиротам. Но сбор уже был закрыт, и я пригласил его вложиться в озеленение. На то была воля Аллаха, он согласился», – заявил Ахмадов.

В ночь на 17 августа Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный поединок в среднем весе возглавил турнир UFC 319.

