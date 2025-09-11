Келвин Гастелум: «У де Риддера лучшие шансы на бой с Чимаевым»
Келвин Гастелум назвал бойцов, которые могут составить конкуренцию Чимаеву.
«У Ренье де Риддера лучшие шансы на бой с Чимаевым. Этот бой станет самым громким. Но нельзя списывать со счетов Имавова. Он нокаутировал Адесанью, победил Борральо. Это реальная угроза для чемпиона», – сказал боец UFC Келвин Гастелум.
Имавов победил Кайо Борральо судейским решением в главном событии UFC Paris. Хамзат Чимаев стал чемпионом среднего веса в августе, победив Дрикуса дю Плесси решением судей.
Ренье де Риддер подерется с Энтони Эрнандесом 18 октября в Ванкувере.
Генри Сехудо: «Отличная победа Имавова, но титульный бой должен получить де Риддер или Эрнандес»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
