Исраэль Адесанья: «Имавов сможет победить Чимаева, если сможет противостоять борьбе»
Адесанья рассказал, что должен сделать Имавов в бою с Чимаевым.
«Если Имавов сможет противостоять борьбе Чимаева, то доставит проблем. Вот что он обязан сделать. Хамзат умеет бить, но его главное оружие – борьба», – сказал экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.
Имавов победил Кайо Борральо судейским решением в главном событии UFC Paris.
Хамзат Чимаев стал чемпионом среднего веса в августе, победив Дрикуса дю Плесси решением судей.
