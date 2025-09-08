Исраэль Адесанья: «Имавов сможет победить Чимаева, если сможет противостоять борьбе»

Адесанья рассказал, что должен сделать Имавов в бою с Чимаевым.

«Если Имавов сможет противостоять борьбе Чимаева , то доставит проблем. Вот что он обязан сделать. Хамзат умеет бить, но его главное оружие – борьба», – сказал экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.

Имавов победил Кайо Борральо судейским решением в главном событии UFC Paris.

Хамзат Чимаев стал чемпионом среднего веса в августе, победив Дрикуса дю Плесси решением судей.

