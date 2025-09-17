0

Стивенсон советует Кроуфорду уйти из бокса: «Время пришло. Ему больше нечего доказывать»

Шакур Стивенсон считает, что Теренсу Кроуфорду пора завершить карьеру.

«Да, это конец. Думаю, что время пришло. Он сделал все в этом спорте. Больше доказывать нечего. Трижды бесспорный чемпион», – сказал чемпион мира по боксу Шакур Стивенсон.

Напомним, Кроуфорд владеет чемпионскими поясами во втором среднем весе. Ранее Теренс был абсолютным чемпионом мира в первой средней и полусредней категориях.

Стивенсон – Канело: «В спорте много мягких бойцов, которые боялись драться против сильных соперников. Ты не боишься поставить все. Легенда!»

Теренс Кроуфорд: «Флойд был лучшим бойцом в свою эпоху, а я лучший в свою»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
logoбокс
logoТеренс Кроуфорд
logoШакур Стивенсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Топурия – Кроуфорду: «Память тебя подводит, скоро подведет и подбородок. Буду представлять все ММА-сообщество в бою с тобой»
21вчера, 15:00
Бой Кроуфорд – Канело на Netflix просмотрели более 41 млн зрителей. Бой Тайсона и Пола смотрели 108 млн
10вчера, 11:09
Сауль Альварес: «Что доставило мне трудности? Все. Кроуфорд сильнее Мэйвезера»
5вчера, 09:52
Главные новости
Хельвани – о срыве боя де Риддер – Эрнандес: «Чувствую, что UFC решили сделать первую защиту Чимаева против Имавова»
4 минуты назад
Дана Уайт заявил, что по контракту с Paramount у UFC будет 44 турнира в 2026 году
28 минут назад
Уайт подтвердил, что Макгрегор может подраться в турнире UFC на территории Белого дома: «Он хочет драться. В последние дни я постоянно с ним на связи»
742 минуты назад
Роман Копылов подерется с Грегори Родригесом 15 ноября на UFC 322
3вчера, 17:35
Головкин – о возможном возврашении: «Да, почему бы и нет? Когда и с кем? Это тайна»
3вчера, 16:45
Соннен назвал Имавова «Имановым», сказав, что он главный претендент на титульник. Нассурдин ответил: «Возможно, но ему нужно пройти меня»
3вчера, 16:38
Топурия – Кроуфорду: «Память тебя подводит, скоро подведет и подбородок. Буду представлять все ММА-сообщество в бою с тобой»
21вчера, 15:00
Президент АСА: «Зачем Шлеменко дальше дерется? Зачем портит карьеру? Если Александру нравится пояс АСА - я подарю ему его»
4вчера, 14:38
Менеджер Анкалаева – о переходе в тяжелый вес: «Магомед – хозяин своего тела. Намерение есть»
6вчера, 14:12
Сергей Ковалев: «Канело во второй раз промахнулся с соперником. Кроуфорд – красава»
5вчера, 13:27
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
вчера, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30