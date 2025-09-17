Стивенсон советует Кроуфорду уйти из бокса: «Время пришло. Ему больше нечего доказывать»
Шакур Стивенсон считает, что Теренсу Кроуфорду пора завершить карьеру.
«Да, это конец. Думаю, что время пришло. Он сделал все в этом спорте. Больше доказывать нечего. Трижды бесспорный чемпион», – сказал чемпион мира по боксу Шакур Стивенсон.
Напомним, Кроуфорд владеет чемпионскими поясами во втором среднем весе. Ранее Теренс был абсолютным чемпионом мира в первой средней и полусредней категориях.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
