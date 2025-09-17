Стивенсон – о поединке Топурии и Кроуфорда в MMA: «Не удивился бы, если б Теренс нокаутировал или насмерть его задушил»
Шакур Стивенсон считает, что Кроуфорд мог бы победить Топурию в MMA.
«Я бы не удивился, если бы Кроуфорд нокаутировал или насмерть задушил Топурию в MMA-поединке. В этом совершенно ничего удивительного», – сказал чемпион мира по боксу Шакур Стивенсон.
Ранее Илия Топурия неоднократно говорил, что хочет подраться с Канело или Теренсом Кроуфордом.
Стивенсон – о поединке Канело – Кроуфорд: «Не вижу в нем больших заслуг Уайта. Турки устроил все эти бои. Он меняет бокс»
Топурия – Кроуфорду: «Память тебя подводит, скоро подведет и подбородок. Буду представлять все ММА-сообщество в бою с тобой»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
