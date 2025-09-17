Стивенсон – о поединке Топурии и Кроуфорда в MMA: «Не удивился бы, если б Теренс нокаутировал или насмерть его задушил»

Шакур Стивенсон считает, что Кроуфорд мог бы победить Топурию в MMA.

«Я бы не удивился, если бы Кроуфорд нокаутировал или насмерть задушил Топурию в MMA-поединке. В этом совершенно ничего удивительного», – сказал чемпион мира по боксу Шакур Стивенсон .

Ранее Илия Топурия неоднократно говорил, что хочет подраться с Канело или Теренсом Кроуфордом .

