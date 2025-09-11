Алекс Перейра: «После поражения в реванше Анкалаев больше не будет драться за титул»

Алекс Перейра не хочет проводить третий бой с Магомедом Анкалаевым.

«Я думаю, история будет закончена. Все зависит от UFC. Если они захотят сделать это снова, я подерусь с кем угодно. Но исходя из всего, что мы видели, после поражения он больше не будет драться за титул.

Я сделаю все возможное, чтобы в реванше чувствовать себя максимально хорошо, навязать ритм, план на бой и победить», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.

Титульный поединок между Магомедом Анкалаевым и Перейрой состоялся в марте, завершившись победой россиянина единогласным решением судей. Реванш пройдет в октябре.

