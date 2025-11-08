  • Спортс
Шара Буллет снялся в голливудском фильме: «Кажется, что я уже здесь был, играя в GTA. Но теперь я тут в реальности»

Шара Буллет попал в Голливуд.

Российский боец UFC Шара Буллет снялся в американском фильме. В соцсетях UFC посвятили этому событию ролик.

«Мне кажется, что я уже здесь был, играя в GTA. Но теперь я тут в реальности. Попасть в Лос-Анджелес было моей мечтой, эта возможность [сняться в кино] появилась во время на моем пути. Моя карьера стремительно растет.

Самое сложное в фильмах – ожидание. Столько работы нужно сделать на один кадр... После моего дебютного боя поступило предложение от кинокомпании, меня пригласили в ЛА для съемок на три-четыре дня.

Директор говорит, что я очень подхожу для этой роли. Надеюсь, вам понравится», – сказал  Шарабутдин Магомедов.

Известно, что продюсерами фильма выступили музыканты Hit-Boy и Alchemist. Более подробная информация появится позже.

Шара Буллет: «Я мог победить Пейджа, но тогда не получил бы опыт от поражения»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
