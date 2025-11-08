Пимблетт – Топурии: «Если я такое дерьмо, то почему бы тебе не взять легкий бой и просто не побить меня? Подпиши контракт»

Пимблетт уверен, что Топурия избегает его.

Боец UFC Пэдди Пимблетт считает, что чемпион легкого веса Илия Топурия специально тормозит переговоры.

«Он затягивает и не соглашается на бой. Если я такое дерьмо, то почему бы тебе не взять легкий бой и просто не побить меня? Подпиши контракт, большой мальчик», – сказал Пимблетт.

Ожидается, что следующим соперником Топурии станет Пимблетт или Джастин Гейджи. Есть мнение, что Илия ждет итогов боя Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены.

