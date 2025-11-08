Пимблетт – Топурии: «Если я такое дерьмо, то почему бы тебе не взять легкий бой и просто не побить меня? Подпиши контракт»
Пимблетт уверен, что Топурия избегает его.
Боец UFC Пэдди Пимблетт считает, что чемпион легкого веса Илия Топурия специально тормозит переговоры.
«Он затягивает и не соглашается на бой. Если я такое дерьмо, то почему бы тебе не взять легкий бой и просто не побить меня? Подпиши контракт, большой мальчик», – сказал Пимблетт.
Ожидается, что следующим соперником Топурии станет Пимблетт или Джастин Гейджи. Есть мнение, что Илия ждет итогов боя Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены.
Пэдди Пимблетт: «Люди возвели Топурию на пьедестал, но я спущу его на землю. Разобью ему лицо»
Махачев – о Пимблетте: «Кого он победил? Фергюсона, Чендлера. Честно говоря, он не станет большой проблемой для Топурии. Никто не проверял Пэдди»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Paddy The Baddy
