Арман Царукян победил Бенсона Хендерсона удушающим приемом на турнире ACB JJ 18

19 сентября в Москве состоялся турнир ACB JJ 18. В главном событии ивента прошла схватка по грэпплингу между Арманом Царукяном и Бенсоном Хендерсоном .

Россиянин победил удушающим приемом за минуту до конца поединка.

Царукян (22-3) не выходил в октагон с апреля-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

Царукян задушил звезду ММА в российской лиге и попросил титульник. А как же UFC?

Царукян – о Махачеве: «Наши пути, скорее всего, уже не пересекутся. Желаю ему удачи в полусреднем весе»